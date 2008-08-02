В Полтаве осужден продавец рекордной партии «экстази»

В Полтаве к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен гражданин, который пытался продать 9 тыс. таблеток «экстази».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ Украины в Полтавской области.

По их данным, такое решение вынес суд Октябрьского района Полтавы.

«Преступник был задержан в октябре 2006 года во время реализации наркотиков. Тогда такое количество наркотиков у гражданина Украины правоохранительные органы изъяли впервые. Теперь его ждет тюрьма», - сказал представитель пресс-службы.