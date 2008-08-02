На Волыни состоится фестиваль “Бандерштат – 2008”

На Волыни в следующие выходные, 9-10 августа, состоится второй Всеукраинский фестиваль альтернативной музыки “Бандерштат – 2008”.

Как передает корреспондент УНИАН, он будет проходить на территории лагеря “Солнечный” в с.Гаразджа вблизи Луцка. Организатором выступит молодежная организация “Национальный Альянс" при поддержке городского совета Луцка и Волынской облгосадминистрации.

Цель фестиваля - популяризация украинского национального единства, патриотизма, прославления украинских героев, которые воевали в рядах УПА и отдали жизнь за государственную независимость.

В этом году организаторы фестиваля намереваются расширить диапазон мероприятий для молодежи. Кроме выступлений молодежных групп состоятся: конкурс графити (героика УПА), показательные выступления с триала и боевого гопака, повстанческий квест, игра в пейнтбол, проведение мастер-классов разного направления, которые будут пропагандировать проукраинский стиль мышления, культуру, жизненную активность и тому подобное.

Ожидается, что почетным гостем фестиваля станет Степан БАНДЕРА – внук проводника ОУН. Сейчас ведутся переговоры относительно его приезда, сообщили организаторы.

Кроме того, на фестивале будет избрана наилучшая пара, которая поедет в Мюнхен. В целом, территория “Бандерштата” будет состоять из нескольких секторов: двух сцен – “большой” и “малой”, пресс-центра и палаточного городка. На большой сцене на протяжении дня будут проходить презентации молодежных организаций, вечером - праздничные концерты, а ночью -киносеансы фильмов на повстанческую тематику. На малой сцене будут проходить литературные чтения.

По словам организаторов фестиваля, смета “Бандерштата-2008” составляет 100 тыс. грн. и находится в стадии наполнения из двух источников – бюджетных и спонсорских средств.

Вход на все фестивальные мероприятия – свободен.