"Ответ" НАТО: оккупанты восстанавливают станцию предупреждения о ракетном нападении под Севастополем - СМИ

Минобороны РФ восстановит радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Днепр", расположенную под оккупированным Севастополем. Об этом со ссылкой на источник в российском в военно-промышленном комплексе пишут "Известия".

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Предполагается, что модернизированный объект сможет фиксировать запуски баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет из акватории Черного и Средиземного морей. Она должна обеспечить защиту территории РФ на южном и юго-восточном направлениях.

По словам эксперта в области противовоздушной обороны Михаила Ходаренка после развала СССР станция не эксплуатировалась более 10 лет, и сейчас пришла в негодность.

Также отмечается, что вопрос восстановления объекта под Севастополем РФ заставила рассмотреть "возросшая активность кораблей НАТО и США в Средиземном и Черном морях".

"Из акватории Средиземного моря американская ракета Tomahawk летит до Москвы чуть более двух часов. Заметить ее пуск, навести на нее системы противоракетной обороны — как раз и будет задачей новой станции СПРН под Севастополем", — заявил профессор Академии военных наук РФ Вадим Козюлин.

Как сообщалось, в ответ на активизацию действий России страны НАТО усиливает свое присутствие на северных и восточных рубежах альянса. В начале мая США открыли в Румынии первую в Восточной Европе наземную базу противоракетной обороны. Как заявили в Вашингтоне, она предназначена для перехвата баллистических ракет, запущенных из Ирана и КНДР.