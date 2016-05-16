На Луганщине будут судить главу райсовета за организацию сепаратистского "референдума"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, расследованием установлено, что подозреваемый участвовал в организации проведения на территории района так называемого "референдума в поддержку независимости "ЛНР".

Читайте такжеПредседателя "участковой комиссии" на крымском псевдореферендуме-2014 приговорили к 1 году тюрьмы

Уголовное производство велось по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

В отношении этого чиновника бала применена мера пресечения в виде содержания под стражей.