Черновецкий остановил строительство офисно-жилищного центра на Печерске

По поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО остановлено строительство офисно-жилищного центра между домами 9-А и 11 на улице Мечникова в связи с выявленными нарушениями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, одним из нарушений является непринятие соответствующих мер по сохранению конструктивной целостности дома №7 по улице Марьяненко в Печерском районе.

Руководство Киева поручило Печерской районной госадминистрации обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности и возобновлению ими целостности дома по улице Марьяненко, 7. Предусмотрено установить мониторинг за состоянием этого дома и территории застройки.

Также поручено обратиться в инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля в городе Киеве по поводу остановки строительных работ (кроме противоаварийных и аварийных работ) между домами 9-А и 11 по улице Мечникова. Ордер Главного управления контроля за благоустройством города Киева на временное нарушение благоустройства на данной территории будет аннулирован, а соответствующее решение Киевсовета о предоставлении земельного участка будет отменено на ближайшей сессии Киевсовета, подчеркнули в КГГА.