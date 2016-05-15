В Украине декоммунизированы почти 700 населенных пунктов и ждут своей очереди еще 300 – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на церемонии почтения памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» в Киеве.

Глава государства отметил, что на свалку истории Компартию отправил сам украинский народ, не допустив ее в парламент во время демократических выборов.

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«Сейчас шестью постановлениями Верховной Рады переименованы 688 населенных пунктов и 15 районов. В течение последних полутора лет в областных центрах Украины были изменены названия более тысячи улиц», - заявил президент.

«Своей очереди ожидают еще 11 районов и около 300 населенных пунктов, из них два – областных центра. Допустимо ли, чтобы большие и славные города Украины носили имена большевистских палачей Кирова, Дзержинского, Петровского?», - отметил Порошенко.