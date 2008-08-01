Минобразования хочет немного облегчить жизнь выпускникам

Министерство образования и науки Украины намерено в 2009 году сократить количество предметов внешнего независимого оценивания.

Об этом идет речь в проекте приказа МОН "О внешнем независимом оценивании учебных достижений лиц, которые выразили желание вступать в высшие учебные заведения Украины в 2009 году", опубликованном на сайте ведомства.

В частности, в 2009 году их планируется установить 8 вместо 11, как было раннее.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, в 2009 году выпускники школ будут сдавать тесты по восьми предметам: украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, физике, химии, географии и одному иностранному языку – английскому, немецкому, французскому или испанскому.

Планируется, что школьники будут иметь право пройти внешнее тестирование не более чем по 5 предметам, а тестирование по украинскому языку и литературе, как и ранее, будет обязательным для всех поступающих в высшие учебные заведения. Математику обязательно будут сдавать выпускники классов универсального, природо-математического и технологического направлений, историю Украины - выпускники филологических, общественно-гуманитарных, художественно-эстетических и спортивных классов.

Минобразования вынесло проект министерского приказа и проекты программ внешнего оценивания по каждому предмету на общественное обсуждение, пригласив областные управления образования и институты последипломного образования до 15 августа присылать свои предложения и замечания.

Как сообщалось, в этом году внешнее тестирование охватывало одиннадцать предметов и проходило в две сессии: основная длилась с 22 апреля по 4 июня, дополнительная – с 26 июня по 4 июля. За это время было написаны, проверены и отправлены результаты 1 миллиона 9 тысяч 834 тестовых заданий.