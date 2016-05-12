В Киеве запустили небесные фонарики по случаю Дня рождения Савченко (фоторепортаж)
На Почтовой площади в Киеве вечером 11 мая прошла акция "Поздравь Надежду!" по случаю Дня рождения украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, которую сейчас незаконно удерживают в российской тюрьме.
Как сообщает корреспондент УНИАН, по этому случаю на Почтовой площади в небо запустили небесные фонарики надежды.
Кроме того, все желающие могли оставить в специальном почтовом ящике поздравления для Савченко, которые впоследствии передадут ей в СИЗО.
В акции также приняла участие сестра Савченко - Вера.
Как сообщал УНИАН, вчера Надежде Савченко исполнилось 35 лет.
Российский суд 22 марта 2016 года приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".
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24 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.
29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.