В Киеве запустили небесные фонарики по случаю Дня рождения Савченко (фоторепортаж)

Как сообщает корреспондент УНИАН, по этому случаю на Почтовой площади в небо запустили небесные фонарики надежды.

Кроме того, все желающие могли оставить в специальном почтовом ящике поздравления для Савченко, которые впоследствии передадут ей в СИЗО.

В акции также приняла участие сестра Савченко - Вера.

Как сообщал УНИАН, вчера Надежде Савченко исполнилось 35 лет.

Российский суд 22 марта 2016 года приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

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24 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.