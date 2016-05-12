СМИ: Оккупанты присылают крымским пенсионерам уведомления о сокращении выплат

Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщила из Крыма пенсионерка с особыми потребностями Антонина.

«Мне пришло письмо с официальным уведомлением, что пенсия с 1 февраля прекращается. Прекращают выплачивать пенсии поскольку по законам, каким-то статьям, из-за несоблюдения мною условий получения пенсий», – сказала она.

Подобные действия подконтрольного Кремлю пенсионного Фонда Крыма Антонина расценивает, как «нарушение прав человека».

«Пенсию везде выплачивают, во всех странах не по гражданству, а по месту жительства. Единственное, что я узнала в пенсионном фонде - что это региональный закон. Он действует только для жителей Крыма», - отметила она.

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Другая собеседница программы – пенсионерка из Крыма Тамара говорит, что ей удалось добиться возобновления выплат, но в урезанном размере.

«В январе 2015 года мне перестали выплачивать пенсию. Затем я много раз обращалась в Пенсионный фонд и в мае мне восстановили пенсию, но восстановили уже в уменьшенном в два раза размере», - подчеркнула она.

Комментируя эти истории, юрист общественной организации «КрымSOS» Виктория Савчук говорит, что в Крыму не соблюдаются нормы закона Российской Федерации.

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«Страна-оккупант не соблюдает нормы законодательные своей страны, и таким образом, региональное законодательство, так называемое, - оно вводит в коллапс и создает правовую дыру в правовом контексте»,- пояснила она.

В Пенсионном фонде оккупированного Крыма пообещали позже прокомментировать ситуацию с выплатами.