На Ровенщине ликвидация последствий стихии завершается

В Ровенской области работы по ликвидации последствий стихии уже в стадии завершения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В частности, по данным пресс-службы, по состоянию на 31 июля усилиями спасателей МЧС и других аварийно-коммунальных служб во всех пострадавших районах Ровненской области полностью восстановлено электроснабжение, жилой сектор и приусадебные участки освобождены из „водной блокады”, а также отремонтированы поврежденные ветром кровли домов.

Как сообщал УНИАН, в Ровенской области в результате стихии 23-25 июля было обесточено 44 населенных пункта, подтоплено свыше 223 жилых домов, размыто два водных канала.