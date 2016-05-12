В Черниговской области задержали майора полиции, который требовал от подчиненных взятки за переаттестацию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре управления СБУ в области.

«Майор полиции систематически требовал от своих подчиненных деньги за беспрепятственное прохождение службы и аттестацию в органах Национальной полиции», - подчеркивается в сообщении.

Подозреваемый был задержан при получении от подчиненного прапорщика полиции очередной суммы ежемесячной «дани» в размере 5 тыс. грн.

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Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о причастности сотрудника полиции к другим фактам противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, отметили в СБУ.

Ранше УНИАН сообщал, что военная прокуратура задержала первого заместителя начальника одной из исправительных колоний Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области во время получения взятки.