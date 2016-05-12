В Черниговской области задержали майора полиции, который требовал от подчиненных взятки за переаттестацию
В Черниговской оьласти СБУ задержала командира стационарного поста ГАИ, который требовал от подчиненных взятки за переаттестацию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре управления СБУ в области.
«Майор полиции систематически требовал от своих подчиненных деньги за беспрепятственное прохождение службы и аттестацию в органах Национальной полиции», - подчеркивается в сообщении.
Подозреваемый был задержан при получении от подчиненного прапорщика полиции очередной суммы ежемесячной «дани» в размере 5 тыс. грн.
Читайте такжеНачальника полиции Хмельницкого уволили, потому что не прошел переаттестацию
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о причастности сотрудника полиции к другим фактам противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, отметили в СБУ.
Ранше УНИАН сообщал, что военная прокуратура задержала первого заместителя начальника одной из исправительных колоний Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области во время получения взятки.