В Житомирской области уничтожили 70 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Согласно сообщению, 11 мая группа пиротехнических работ Управления ГСЧС Житомирской области уничтожила 70 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Снаряды обнаружили еще в понедельник, 9 мая.

В тот день в 10:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении большого количества взрывоопасных предметов в лесопосадке вблизи села Малиновка Малинского района Житомирской области. Звонок поступил от работников Всеукраинской организации, которая занимается поисками и раскопками погибших солдат Второй мировой войны.

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При обследовании территории леса за населенным пунктом они наткнулись на подозрительные металлические предметы, похожие на взрывоопасные и сообщили об этом спасателям.

По прибытию к месту находки специалисты ГСЧС идентифицировали их как артиллерийские снаряды времен прошлых войн, общим количеством 70 единиц различных калибров. Тогда же пиротехники изъяли все взрывоопасные предметы из земли и сегодня уничтожили их в специально отведенном месте.