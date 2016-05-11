"Азовец" Краснов сообщил о прекращении голодовки

Об этом говорится в письме с заявлением активиста, которое опубликовано на странице Комитета освобождения Станислава Краснова в Facebook.

"Я прекращаю голодовку, на 28-й день, после того, как я его объявил. Делаю это, учитывая призыв, который получил от Героя Украины Степана Ильковича Хмары и народных депутатов Игоря Мосийчука и Андрея Лозового", - говорится в письме.

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Также Краснов отметил, что опасается, что к нему применят меры карательной психиатрии, когда у него физически не получится голодать.

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также в СБУ заявили, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине. Органы следствия обвиняют его в государственной измене, незаконном хранении оружия, подготовке терактов.

26 апреля суд продлил арест Краснова до 24 июня.