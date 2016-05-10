СБУ задержала организаторов теракта в Херсонской области

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"СБУ ликвидировала терористическую группу, которая собиралась совершить взрывы в Херсонской области по время мероприятий ко Дню победы", - говорится в сообщении.

Гитлянская также отметила, что в ходе расследования теракта 14 апреля сотрудники спецслужбы предотвратили еще один взрыв, который должен произойти в 20-х числах апреля в Геническе.

По словам спикера СБУ, во время обыска в автомобиле террористов силовики изъяли пластид в тротиловом эквиваленте почти 40 кг.

"Проводятся необходимые оперативно-следственные действия", - отмечает Гитлянская.

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Как сообщал УНИАН, 15 апреля днем в селе Новоалексеевка Херсонской области днем взорвали автомобиль, начиненный шестью килограммами тротила. Погиб велосипедист, проезжавший рядом. Еще нескольких человек посекло осколками и попалило пламенем.