СБУ задержала организаторов теракта в Херсонской области
Сотрудники Служба безопасности Украины задержали террористическую группировку, участники которой организовали взрыв в Новоалексеевке Херсонской области 14 апреля, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.
"СБУ ликвидировала терористическую группу, которая собиралась совершить взрывы в Херсонской области по время мероприятий ко Дню победы", - говорится в сообщении.
Гитлянская также отметила, что в ходе расследования теракта 14 апреля сотрудники спецслужбы предотвратили еще один взрыв, который должен произойти в 20-х числах апреля в Геническе.
По словам спикера СБУ, во время обыска в автомобиле террористов силовики изъяли пластид в тротиловом эквиваленте почти 40 кг.
"Проводятся необходимые оперативно-следственные действия", - отмечает Гитлянская.
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Как сообщал УНИАН, 15 апреля днем в селе Новоалексеевка Херсонской области днем взорвали автомобиль, начиненный шестью килограммами тротила. Погиб велосипедист, проезжавший рядом. Еще нескольких человек посекло осколками и попалило пламенем.