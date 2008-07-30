Дома в центре Тирасполя подтоплены Днестром

В центральной части столицы Приднестровья Тирасполе началось подтопление домов, находящихся в непосредственной близости от Днестра. Пожарные машины откачивают воду с центральной площади города, сообщают "Подробности".

Как сообщил начальник аварийно-спасательной службы, заместитель главы МВД Приднестровья Александр НОСОВ, на 18:00 по местному времени до критической точки, при которой защитные сооружения могут ещё сдерживать прибывающую воду, оставался один метр.

Как сообщили в республиканском штабе Гражданской защиты, критической отметки разлива реки стоит ожидать к трём часам ночи.

В Бендерах из-за размытия защитной дамбы угроза затопления нависла над городскими очистительными сооружениями.

Поднятие реки до угрожающего уровня зафиксировано по всему Приднестровью за исключением Каменского района, где со вчерашнего дня вода идёт на убыль.

По данным республиканского штаба Гражданской защиты в течение всего дня Дубоссарская ГЭС, в зависимости от наполнения водохранилища, вынуждена была то увеличивать с 2800 кубометров в секунду до 2850, то наоборот сокращать до 2750 кубометров сброс воды.

Вода с Новоднестровского гидроузла, увеличившего накануне сброс с 3350 до 3800 кубометров в секунду, прибывает со скоростью 5 сантиметров в час.

По оценкам специалистов Гражданской защиты, увеличение сброса воды с плотины Дубоссарской ГЭС пагубно скажется на населённых пунктах, расположенных ниже по течению Днестра, в том числе и на двух крупнейших городах Приднестровья - Тирасполе и Бендерах.