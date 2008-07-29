Киевляне смогут платить за свет через Интернет и по мобилке

Вскоре у столичных потребителей появится возможность оплаты за за потребленную электроэнергию через Интернет и с помощью мобильной связи.

Об этом сообщает АЭК “Киевэнерго”.

По информации компании, с целью оперативности обслуживания на предприятии обновлено техническое оснащение. В частности, в филиале "Энергосбыт Киевэнерго" обновлена компьютерная и оргтехника, а также на предприятии завершено внедрение современной системы по учету потребления электрической энергии населением "Мегабилинг".

Относительно указанной системы в “Киевэнерго” сообщили, что она охватывает около 1 млн. потребителей. Внедрение "Мегабилинга" позволило улучшить учет потребленной электроэнергии и платежную дисциплину. Теперь, кроме занесения проплат вручную, будет происходить импорт данных, которые предоставляются банками, что повысит оперативность работы с потребителями.

Как отмечают в компании, система позволила также перейти на использование счетов с учетом общей задолженности вместо счетов с договорным или среднемесячным потреблением электроэнергии.

Кроме того, отныне в базе будут храниться электронные копии всего документооборота с потребителями.