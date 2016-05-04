В Свердловске избили пьяного радиотелеграфиста оккупантов, а в Луганске стрелка - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что растет недовольство местного населения временно оккупированных территорий востока Украины присутствием и действиями российских оккупационных войск.

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Так, 2 мая жители Свердловска "задержали и причинили тяжелые телесные повреждения" оператору-радиотелеграфисту отдела противовоздушной обороны штаба 2 армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации прапорщику Е. Дорошеву, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожал использовать ручную гранату.

Кроме того, 3 мая жители Луганска "отобрали оружие и нанесли тяжелые телесные повреждения" военнослужащему 9-й мотострелковой роты 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК ВС РФ И. Кочубею, который, находясь в изрядном подпитии, пытался устроить стрельбу в сторону густонаселенных районов города "в честь майских праздников".

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