Во Львове иномарка на большой скорости слетела в кювет и перевернулась, есть жертвы

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 мая в 18.46 на улице Хуторовка.

Согласно сообщению, 33-летний львовянин, находясь за рулем автомобиля "BMW-5", двигаясь на большой скорости, не справился с управлением, съехал в кювет, и от удара о бордюр автомобиль несколько раз перевернулся.

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В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки и 28-летний пассажир погибли на месте происшествия. Трое пассажиров, двое мужчин и женщина в возрасте 21-36 лет, все жители Львова, в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение 8-й больницы Львова.

По состоянию на 08.00 4 мая состояние двух пострадавших - тяжелое и одного - крайне тяжелое, говорится в сообщении.

Причина происшествия выясняется. Проводится доследственная проверка.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине около полигона "Десна" пьяный военный вылетел в кювет, его пассажир погиб.