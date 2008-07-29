В Черновцах на затопленном рынке орудуют мародеры

В Черновцах на “Калиновском рынке”, который из-за наводнения был полностью затоплен водой, во время обеспечения охраны общественного порядка сотрудники УБОП задержали за кражи две группы мародеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Черновцах сообщил первый заместитель начальника УМВД – начальник УБОП Сергей ГОРБАТЮК.

По его словам, первая группа в составе трех граждан была задержана за кражу электротехники и мобильных телефонов. Все задержанные – черновчане: двое студентов одного из высших учебных заведений города и частный предприниматель, который работает на «Калиновском рынке».

Вторая группа - двое жителей Хотинского района. Как объяснили задержанные, они приехали посмотреть, как затопило «Калиновский рынок», после чего решили совершить кражу.

В целом, как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, в связи со стихийным бедствием буковинская милиция работает в усиленном режиме несения службы с пятницы 25 июля. Больше всего внимания уделялось городскому коммунальному предприятию (ГТК) «Калиновский рынок», где с целью предупреждения краж товара весь личный состав УБОП УМВД был задействован для круглосуточной охраны общественного порядка. Сотрудники УБОП сначала вынуждены были работать в резиновых костюмах химзащиты, а сейчас патрулируют территорию рынка на трех лодках.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого городского совета, на завтра, 30 июля созывается внеочередная сессия Черновицкого городского совета. В связи с ущербом, нанесенным Черновцам в результате наводнения, депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в городской бюджет на 2008 год, а также пересмотрят уплату рыночного сбора с пострадавшего от стихии „Калиновского рынка”.