Иерусалимскому Патриарху Феофилу официальная делегация УПЦ (МП) подарила украинскую пасхальную корзинку

Как сообщает Центр информации УПЦ (МП) из Иерусалима, встреча состоялась вечером 29 апреля в Иерусалимской патриархии.

"Каждая семья в Украине в Пасхальную ночь идет в храм с пасхальной корзиной. Каждый год прибывая за Благодатным огнем, мы дарим Патриарху в память о встрече что-то наше, украинское. В этом году это традиционная пасхальная корзинка. Чтобы Патриарх Иерусалимский, который неоднократно бывал у нас, почувствовал и такую ​​обрядовую сторону нашей Пасхальной ночи. Также мы подарили писанки, украшенные петриковской росписью. Это то, что наполняет наш праздник культурным колоритом", - рассказал глава делегации Управляющий делами УПЦ (МП) митрополит Антоний (Паканич).

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Делегация Украинской Православной Церкви (МП), которая по традиции прибыла в Иерусалим за Благодатным огнем, попросила Иерусалимского Патриарха молиться за Украину и украинский народ в Великую Субботу, когда будет происходить схождение Благодатного огня, и во время Пасхального богослужения в храме Гроба Господня.

"Мы молимся за то, чтобы Украина была единой. Это самое главное, что сейчас нужно", - сказал Иерусалимский Патриарх.

Вечером 30 апреля, в Великую Субботу, официальная делегация УПЦ (МП) доставит Благодатный огонь в Киево-Печерскую лавру. Уже сегодня верующие смогут зажечь от него свои лампадки. В 23.00 в Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ (МП) Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь всем, кто придет на Пасхальное богослужение. Из столицы Благодатный Огонь доставят во все епархии Украинской Православной Церкви, чтобы все смогли почувствовать радость чуда, которое произошло на Святой Земле.