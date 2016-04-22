В УПЦ рассказали, как в Украину привезут Благодатный огонь

Об этом рассказал глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви епископ Климент (Вечеря) сегодня на пресс-конференции в УНИАН, сообщает Центр информации УПЦ.

"Накануне Страстной Субботы официальная делегация Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием отправится в Иерусалим. Украинскую делегацию примет в своей резиденции Иерусалимский патриарх Феофил III. Также представители УПЦ примут участие в богослужении в Храме Гроба Господня, во время которого ожидаем, как и в предыдущие годы, схождения Благодатного огня", – сказал владыка Климент.

По его словам, в тот же день примерно в 19.00 – 20.00 святыню доставят в аэропорт Борисполь.

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"В зале официальных делегаций аэропорта Благодатный огонь будут встречать представители всех епархий УПЦ, которые повезут его во все регионы нашей страны, даже в те, где происходят боевые действия", – сообщил епископ.

В тот же вечер, около 23.00, в Киево-Печерской лавре на площади перед Успенским собором Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий раздаст всем Благодатный огонь.

Епископ Климент пригласил представителей СМИ и верующих принять участие во встрече Благодатного огня в аэропорту и в Киево-Печерской лавре. Он добавил, что с этого момента начнется цикл торжественных Пасхальных богослужений.

В свою очередь директор Паломнического центра УПЦ Владимир Телиженко напомнил, что традиционно православные украинцы стараются попасть накануне Пасхи на Святую Землю, в Храм Гроба Господня.

"Кроме официальной делегации УПЦ, в этом году в Иерусалим отправятся еще несколько групп паломников – около 150 верующих со всех регионов Украины", – рассказал Владимир Телиженко.

Заместитель главы Синодального отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич отметил необходимость серьезной подготовки к празднику Пасхи.

"В эти дни надо приступить к Исповеди и Причастию, кто еще этого не сделал во время Великого поста. Важно не только подготовить к празднику свой дом, но прежде всего очиститься духовно. Нужно избегать конфликтов и в покое переживать эти святые дни, читать Евангелие", – сказал отец Николай.

Он отметил, что после вечернего богослужения в Великий четверг, на котором читаются 12 отрывков из четырех Евангелий, описывающих Страсти Христовы, люди с зажженными свечами возвращаются домой. Эти свечи являются предвестниками того Благодатного огня, который сойдет в Великую Субботу.