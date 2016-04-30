Украинская сторона в Минске инициирует открытие КПВВ в Луганской области на праздничные дни – Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер парламента, уполномоченная президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

"Ждем, что ОРДЛО таки пожалеет граждан на оккупированных территориях и откроют КПВВ", – подчеркнула народный депутат.

По словам Ирины Геращенко, украинская сторона ставит гуманитарные вопросы и облегчение участия простых людей, страдающих от конфликта, на первое место.

"Дай Бог, чтобы была выдержана договоренность о режиме полной тишины на праздники! Украина выступает за полное прекращение огня, другая сторона – посмотрим на практике... Очень правильно, чтобы СММ ОБСЕ не просто фиксировало факты нарушений и с какой стороны что там прилетело, а четко указывало виновника, нарушителя, который несет смерть. Это принципиально – указывать нарушителей! И примечательно, что боевики там упирались этому решению", – отметила Геращенко.

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Она также отметила, что вопрос заложников для Украины является самым болезненным.

"Леонид Кучма напомнил всем о согласии всех сторон, достигнутом 20 апреля, освободить заложников к Пасхе, снова и снова навел все списки, присланные украинской стороной 20 и 21 апреля, на которые и до сих пор нет ответа... Хоть мадамы, которые занимаются в ОРДЛО “вопросами прав человека” обещали, что их “руководители” привезут эти списки 29 апреля в Минск. Конечно, сегодня никто ничего традиционно не привез. Из-за цинизма так называемых “представителей ОРДЛО” 75 людей будут на праздники не дома. Из этих 75 украинская сторона готова была передать 50 именно ОРДО. А 25 украинцев дома так ждали мамы и жены. Вот это и есть цена слова боевиков и их ”православность”", – отметила Ирина Геращенко.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что участники группы договорились с 30 апреля открыть контрольный пункт въезда-выезда на линии разграничения в Станице Луганской.