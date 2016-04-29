Родственники заложников боевиков Донбасса просят патриарха Кирилла и митрополита Онуфрия поспособствовать их освобождению

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мамы и жены заложников больше всего мечтали встретить светлый праздник Воскресения Христова уже со своими дорогими ребятами. Эти убитые горем женщины искренне верили, что если все стороны в канун Пасхи публично пообещали освободить заложников, то так и будет", - написала она.

Геращенко сообщила, что сегодня мамы и жены заложников направили открытое письмо к предстоятелям "православной церкви Московского патриархата".

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"С одной просьбой: напомнить тем, от кого зависит освобождение заложников, что вера - это не свечку в церкви поставить на праздник. Это милосердие. Это соблюдение заповеди: не солги. Это поступок. Это гуманизм и человечность", - отметила она.

Она добавила к посту фото соответствующих обращений матерей и родственников заложников, которые находятся в плену террористов "ДНР/ЛНР" к патриарху Московскому Кириллу и предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата митрополиту Киевского и всея Украины Онуфрию.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Геращенко заявила, что Украина готова передать боевикам 50 лиц для обмена на 25 украинских заложников.

Сегодня, 29 апреля, после заседания в Минске стало известно, что террористы сорвали обмен пленными.

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