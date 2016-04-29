Кучма: Без решения вопросов безопасности на Донбассе невозможно перейти к политическим, включая выборы

Об этом сообщила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Во время заседания Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма еще раз озвучил позицию украинской стороны: без решения блока вопросов по безопасности невозможно перейти к решению политических вопросов, в том числе, к вопросу о выборах на неподконтрольной Украине части Донбасса: в настоящее время нет никаких условий для их проведения", - написала она.

Читайте такжеСМИ рассказали о требованиях Запада провести выборы на Донбассе до конца лета

Олифер подтвердила, что сегодня участники Трехсторонней контактной группы выступили с заявлением о своей поддержке режима полного прекращения огня, который должен наступить с 30 апреля 2016 года. "Хочется надеятся, что это заявление даст импульс для разрешения проблем блока вопросов по безопасности", - добавила она.

В то же время пресс-секретарь Кучмы отметила, что во время предыдущей встречи Трехсторонней контактной группы 20 апреля все стороны поддержали инициативу украинской стороны об освобождении заложников в преддверии Пасхи. "Однако этот процесс сорван представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - подчеркнула она.

Читайте также"Самопомич" требует уволить Пристайко из МИД из-за скандальных заявлений о выборах на Донбассе