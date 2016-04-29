Суд аннексированного Крыма продлил арест замглавы Меджлиса Чийгоза

Об этом на странице в соцсети написал заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял.

Джелял также высказал предположение, что крымскотатарских активистов Мустафу Дегерменджи и Али Асанова ждет та же судьба.

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После аннексии Крыма Россией на полуострове российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины, которым противостояли активисты партии "Русское единство". На тот момент этой структурой руководил нынешний глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

События происходили 26 февраля 2014 года. По данным российского следствия, через давку двое митингующих погибли, 79 человек получили телесные повреждения.

В февралеконтролируемый Россией Верховный суд Крымарешил отправить это дело на доследование.