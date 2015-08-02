Поклонская сообщила о согласии обвиненных по делу "26 февраля" пойти на сделку с прокуратурой

Как передает Крым.Реалии, по словам Поклонской, из-за тайны следствия имена фигурантов не могут быть названы.

«Несколько обвиняемых заключили с прокуратурой досудебное соглашение. Досудебное соглашение - это когда обвиняемый полностью признал свою вину и способствовал раскрытию преступления. В свою очередь прокуратура принимает на себя обязательство предлагать наказание не больше определенного предела», - отметила «прокурор».

Поклонская отметила, что основным обвиняемым является зампредседателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, находящийся под стражей.

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«В результате совершенных Чийгозом и его сторонниками преступлений у нас есть двое погибших. Поэтому спекулировать на теме ущемления прав крымскотатарского народа, что якобы мы незаконно организовали незаконное преследование, не имеет смысла», - отметила «прокурор».

Она сообщила, материалы по данному делу будут переданы в суд в конце августа – начале сентября.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз был задержан 29 января 2015 года в рамках расследования уголовного дела по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента.

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Киевский районный суд Симферополя 28 июля продлил Чийгозу срок ареста до 19 ноября 2015 года.

Ранее УНИАН сообщал, что прокуратура оккупированного Крыма намерена преследовать около 50 человек, которые, по ее мнению, имели отношение к организации Євромайдана на полуострове.