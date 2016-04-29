Самым популярным официальным праздником среди украинцев является Пасха - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, согласно данным опросу, самыми популярными официальными праздниками украинцев являются Пасха – 81%; Рождество Христово – 78%; Новый год – 74%; Международный женский день – 37%; День победы – 35%; Троица – 34%; День Независимости Украины – 20%.

Наименее популярные официальные праздники украинцев – День международной солидарности трудящихся (7%) и День Конституции (5%).

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По данным опроса, по сравнению с 2013 годом, уменьшилось количество тех, кто считает любимым праздником День победы (с 40 до 35%), Новый год (с 82% до 74%), Международный женский день (с 49% до 37%) и День международной солидарности трудящихся (с 10% до 7%).

До 2014 года День Независимости Украины был в числе наименее популярных праздников, теперь его популярность выросла по сравнению с 2013 годом на 8 процентных пунктов (было 12%, стало 20%), отмечают социологи.

Кроме того, женщины больше, чем мужчины уважают религиозные праздники и Международный женский день, в частности, Пасху любят и уважают 84% женщин и 77% мужчин; Рождество - 81% женщин и 76% мужчин, Международный женский день – 46% женщин и 26% мужчин, Троицу – 38% женщин и 30% мужчин.

Мужчины больше женщин уважают и любят День победы (37% мужчин против 33% женщин) и День Независимости Украины (25% против 16%).

Религиозные праздники наиболее популярны среди людей с начальным образованием (менее 7 классов): Пасха - 93%, Рождество – 93%, Троица – 60%). Новый год немного популярнее среди людей с неполным высшим образованием (83%) и высшим образованием (80%), несколько меньше среди людей с неполным средним образованием (55%). Международный женский день больше всего популярен среди людей с высшим образованием (48%), меньше всего – среди людей с неполным средним образованием (21%). День победы больше любят люди с неполным средним образованием (45%). День Независимости Украины больше всего популярен среди людей с неполным высшим образованием (27%) и высшим образованием (26%), наименее – среди людей с начальным и неполным средним образованием (3% и 4% соответственно).

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Наибольшее количество тех, кто считает важными религиозные праздники, сконцентрировано в западном регионе (Рождество – 89%, Пасху– 90%, Троицу – 55%), наименьшее - в восточном (Рождество – 72%, Пасху - 74%, Троицу – 23%). В южном, соответственно, – 75%, 78%, 24%; в центральном - 76%, 82%, 32%.

Новый год является самым популярным праздником в южном (86%) и восточном (86%) регионах, наименее – в западном регионе (56%). В центральном регионе – 71%.

Международный женский день наименее популярен среди жителей западного региона (26%), наиболее – в южном (44%). В центральном и восточном – одинаково 33%.

День победы наиболее уважают и любят в восточном регионе (58%), наименее – в западном (16%), в центральном регионе его считают самым важным 30% опрошенных, в южном – 39%.

День Независимости Украины наиболее уважают в южном (28%) и западном (27%) регионах, наименее – в восточном регионе (8%). В центральном регионе «да» ответили 17% опрошенных.

Киевский международный институт социологии с 5 по 16 февраля 2016 года провел опрос. Методом интервью опрошено 2020 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%; 2,8% - для показателей близких к 25%; 2,0% - для показателей близких к 10%; 1,4% - для показателей близких к 5%.