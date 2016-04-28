У православных Великий Четверг: вечером во всех храмах прочтут 12 Страстных Евангелий

Как сообщает сайт "Православное наследие Украины на Святой горе Афон", сегодня вечером во всех храмах состоится богослужение, во время которого будут прочитаны двенадцать евангельских отрывков о страданиях и крестной смерти Христа, слова Спасителя на кресте, Его распятие и погребение.

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В этот день православная церковь напоминает верующим о четырех событиях: омовении ног Спасителем Своим ученикам в знак смирения и любви к ним, Тайной Вечере и установлении Святой Евхаристии, молитве Господа в Гефсиманском саду и предательство Иуды, который за 30 сребреников продал Господа.

Богослужение, на котором совершается чтение 12 Евангелий Святых Страстей Христовых, считается утреней Великой пятницы, но на практике совершается вечером в Великий Четверг.

В храмах последовательно читают 12 отрывков из четырёх Евангелий, о последних часах земной жизни Спасителя - от беседы с учениками после Тайной Вечери - до Его погребения.

Священнослужтели и верующие стоят в это время с зажженными свечами, которые, по традиции, после службы не гася приносят домой, чтобы нанести изображение креста над входом в дом. Чтобы донести до дома свечу не потухшей, верующие берут с собой на богослужение лампадки.

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В народе Страстной Четверг называют Чистым. Это день духовного очищения - именно в этот день все стараются исповедаться и причаститься. Также в этот день убирают дома, начинают печь пасхи и красить яйца к Светлому празднику Пасхи.