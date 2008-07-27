Посольство Украины в РФ надеется на российскую милицию

В посольстве Украины в РФ надеются, что правоохранительные органы России дадут надлежащую оценку действиям активистов Евразийского Союза Молодежи, которые бросили сегодня не территорию посольства в Москве несколько яиц.

По просьбе УНИАН пресс-секретарь посольства Сергей ДОВБЕШКО подтвердил то, что сегодня несколько активистов ЕСМ, проходя мимо посольства, бросили на его территорию яйца. Он напомнил, что один из этих активистов в дальнейшем был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов.

В то же время он опроверг, что возле посольства состоялся митинг: «Никаких митингов и забарсываний на территорию посольства макетов подводных лодок, как сообщают предстоятели этой маргинальной организации, не проводилось».

С.ДОВБЕШКО отметил, что украинское посольство не удивляет очередная акция ЕСМ, задачей которой было рассказать о своих эпатажных успехах средствам массовой информации.

«Мы надеемся, что властные структуры России дадут надлежащую оценку этим вопиющим фактам, согласно действующему законодательству РФ», - сказал С.ДОВБЕШКО.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы России задержали лидера московского отделения Евразийского Союза Молодежи Павла КАНИЧЕВА, который организовал в воскресенье несанкционированную акцию у стен посольства Украины в Москве.

Акция проводилась в знак протеста против планов выведения Черноморского флота РФ из Севастополя, а также "депортации депутата Госдумы Константина ЗАТУЛИНА с территории Украины".