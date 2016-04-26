Директору Библиотеки украинской литературы в Москве снова продлили арест

Директору Библиотеки украинской литературы в Москве Наталье Шариной продлили арест еще на три месяца. Об этом УНИАН сообщил ее адвокат Иван Павлов.

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«Шариной продлили срок домашнего ареста на три месяца - всего до 29 июля. В праве на кратковременные прогулки на свежем воздухе Пресненский суд отказал. Такой суд», - сказал Павлов.

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство следователей.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем этот факт заметила сотрудница библиотеки Татьяна Мунтян. Также обыск прошел дома у директора Шариной.

30 октября Шарину поместили под домашний арест на два месяца. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

14 декабря 2015 года прошли обыски у трех сотрудников библиотеки.

Позже суд продлил срок домашнего ареста Шариной до 28 января 2016 года. 27 января арест был продлен еще на три месяца - до 28 апреля.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Шарину политзаключенной.

31 марта против директора библиотеки открыли второе уголовное дело - ее обвиняют в растрате.

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«Поступила новая информация в деле директора Библиотеки украинской литературы Шариной. Следственные действия продолжаются уже полгода, и обвинение по 282-й статье (разжигание ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства), очевидно, разваливается, но бастрикинцы (Следственный комитет РФ возглавляет Александр Бастрыкин) не сдаются: если уж решили «закатать» человека - повод найдется. Подготовлено «прицеп» - обвинение в экономическом преступлении - растрате (ст. 160 УК РФ)», - сказал тогда адвокат Павлов.