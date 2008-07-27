На Буковине сложилась чрезвычайная ситуация (уточненная)

В Черновицкой области в результате стихийного бедствия сложилась чрезвычайная ситуация, заявил журналистам председатель облгосадминистрации Владимир КУЛИШ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в результате сильных дождей на сегодняшний день разрушено около 70 км государственных дорог, 12 переходов, 60 м газопровода среднего давления, по которому поставляется газ в Черновцы, 3 тысячи домов отрезаны от газоснабжения.

«Город сейчас на резервном газоснабжении – большинство предприятий не работает», - отметил В.КУЛИШ.

Он сообщил, что в области повреждены 123 моста, из которых 92 – значимые, а “Путивльский район полностью отрезан от внешнего мира».

По состоянию на 8 часов утра, по информации губернатора, пострадали 9 из 11-ти районов области, эвакуированы 650 человек, спасены 162. Шесть человек погибли, и один пропал без вести.

По словам В.КУЛИША, полностью разрушен Калиновский рынок в Черновцах.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого горсовета, по информации районных в городе советов, по состоянию на сегодняшнее утро, в Садгирском районе города, по предварительным данным, подтоплено 502 дома, в Первомайском – 40 домов, повреждено почти 500 тысяч квадратных метров гравиевого и более 85 тысяч квадратных метров асфальтового дорожного полотна, свалено 221 дерево. В Первомайском районе повреждены крыши на 42 домах. Окончательный размер убытков, нанесенных городу, устанавливается.

В Черновцах продолжается подъем уровня воды в реке Прут, который уже превысил 7 метров. Продолжается подтапливание Садгирского района Черновцов малыми реками.

Подача питьевой воды в город осуществляется лишь два раза в день. В связи с затоплением оборудования остановлена работа двух водозаборов.