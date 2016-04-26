На Львовщине мужчина получил травмы в результате взрыва при изготовлении самодельных петард

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области, 24-летний житель одного из сел Стрыйского района 25 апреля был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с проникающим ранением грудной клетки.

Следственно-оперативная группа установила, что молодой человек пытался изготовить самодельные пиротехнические устройства, чтобы использовать их на Пасху. В результате взрыва самодельного устройства человек получил ранение.

Работники полиции расследуют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Подольском районе Киева произошел взрыв в гаражном кооперативе "Барвинок", в результате которого погиб один человек.