На Львовщине мужчина получил травмы в результате взрыва при изготовлении самодельных петард

11:47, 26 апреля 2016
Общество
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Во Львовской области 24-летний мужчина получил ранение грудной клетки при изготовлении самодельных пиротехнических устройств.

Фото piro.ru

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции во Львовской области, 24-летний житель одного из сел Стрыйского района 25 апреля был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с проникающим ранением грудной клетки.

Следственно-оперативная группа установила, что молодой человек пытался изготовить самодельные пиротехнические устройства, чтобы использовать их на Пасху. В результате взрыва самодельного устройства человек получил ранение.

Работники полиции расследуют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Подольском районе Киева произошел взрыв в гаражном кооперативе "Барвинок", в результате которого погиб один человек.

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