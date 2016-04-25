И снова о "духовных скрепах": Лавров рассказал, что означает термин "Русский мир"

Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма к юбилею Владимира Жириновского, передает ТАСС.

"Этот тезис (программы Жириновского о защите русских), как и термин "Русский мир", ничего общего не имеет с национализмом, - подчеркнул Лавров. - Он является частью нашей внешнеполитической доктрины защиты соотечественников, продвижения идеалов и ценности "Русского мира" и отражает нашу многонациональную культуру".

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"У нас общий язык, который нас всех объединяет - русский язык, все наши граждане этим языком владеют, - отметил министр. - Русская культура по определению является многонациональной: Михаил Лермонтов со шведскими корнями и Александр Пушкин с африканскими корнями были более русскими, чем многие "чистокровки".

"Поэтому говоря о "русскости", прежде всего мы имеем в виду нашу общую культуру и, конечно же, признаем роль русского народа в формировании этой культуры, в создании условий для того, чтобы эта страна была такой, какой она есть, в сохранении традиций и того наследия, которое наши предки завоевали и в конечном итоге сформировали "Русский мир", - сказал глава МИД РФ.

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