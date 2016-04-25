В Госдуме РФ заговорили о росте коррупции и шаткой оккупационной власти в Крыму
Низкий уровень организации оккупационных властей в Крыму привел к негативным последствиям в жизнеобеспечении полуострова.
Об этом заявил депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Михаил Брячак в интервью изданию «Аргументы недели.Крым».
«Сегодня позиции «Единой России» сильно пошатнулись из-за событий, которые сейчас происходят в Крыму в связи с низким уровнем организации работы органов власти. Они сформированы, координируются и контролируются целиком и полностью одной партией. По сути, это сформировало монополию во власти, которая дает сегодня негативные показатели в обеспечении жизнедеятельности населения. К сожалению, единственный рост - это рост коррупции!» - сказал Брячак.
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По его словам, это стало понятно уже большому числу жителей России, а также оккупированного Крыма.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались заприсоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.