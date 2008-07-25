В Киеве незаконно прихватили 7 гектаров под строительство коттеджей

Во время проведения оперативной отработки акватории Днепра работники отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью (ГСБП) Голосеевского районного управления столичной милиции обнаружили факт незаконного захвата одним из обществ с ограниченной ответственностью и застройки под коттеджный городок земельного участка площадью 7,4 га.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

Незаконная застройка выявлена в Киеве на Столичном шоссе, 149.

В.ПОЛИЩУК отметил, что данные земельные участки расположены в акватории Днепра и относятся к землям рекреационного назначения.

По данному факту прокуратура Голосеевского района Киева возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.197-1 Уголовного кодекса Украины.