СМИ рассказали, поможет ли контрактная служба избежать очередной волны мобилизации в Украине

В мае-июне Минобороны Украины планирует призвать на срочную службу в ряды Вооруженных сил (ВСУ) около 16,6 тысячи граждан, что было утверждено распоряжением правительства, пишет Deutsche Welle.

"Из них в Вооруженных силах Украины будут служить 8 тысяч 15 человек, в Нацгвардии - четыре тысячи человек, в Госпогранслужбе и Госспецслужбе транспорта - четыре тысячи и 600 человек соответственно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ранее глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко называл в прессе восстановление отмененного несколько лет назад призыва временной мерой.

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В частности, он объяснял такую необходимость массовой демобилизацией служащих в марте. "Мы готовимся к принятию солдат срочной службы и сможем обеспечить им надлежащие условия. Они будут выполнять задачи на участках, которые не связаны с проведением АТО", - добавил Назаренко.

Все опрошенные военные эксперты также отрицают, что призывники срочной службы могут быть направлены в зону боевых действий на Донбассе и утверждают, что эти солдаты должны лишь обучаться военному делу, но не воевать.

Как отмечает издание, для сравнения: в 2015 году речь шла о 21 тысячи призывников, возрастом от 20 до 27 лет. Представитель Минобороны подполковник Виталий Куликовский в интервью украинской прессе сообщил, что количество призванных на срочную службу неуклонно сокращается. "На протяжении последних десяти лет каждые полгода подпадали под призыв до 50 тысяч украинцев", - уточнил он.

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, за последние два года в украинской армии неустанно увеличивается количество контрактников, что, в свою очередь, коррелирует с заявлением министра обороны Украины Степана Полторака, который заявил, что не видит острой необходимости в проведении новой волны мобилизации военных из запаса.

Он сообщил, что на контракт уже принято 20 тысяч человек, при этом демобилизированы около 30 тысяч солдат, которые были привлечены во время "четвертой волны" мобилизации. Поэтому количество контрактников в значительной степени покрывает потребности ВСУ.

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В значительной степени количество контрактников увеличилось из-за легализации добровольческих батальонов, объяснил народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. "На сегодня остались только два вооруженных формирования, не входящие в войска: это подразделения "Правого сектора" и Организации украинских националистов. Но и с ними ведутся переговоры о легализации, потому что Конституция Украины запрещает существование вооруженных формирований вне состава официальных структур", - рассказал Тымчук.

Вместе с тем добровольческие батальоны стали основой для формирования мотопехотных бригад в дополнение к механизированным бригадам. Он считает, что сейчас украинская армия достаточно обучена и вооружена, чтобы сдерживать силы противника на линии разграничения на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заверил, что седьмая волна частичной мобилизации будет единственной в 2016 году, если не произойдет обострения на Донбассе.