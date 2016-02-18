Рада разрешила Порошенко оперативно объявлять призыв

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 318 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом установлено, что указ президента о призыве на срочную службу в особый период публикуется не позднее чем за месяц до начала его проведения

Согласно документу, сроки проведения призыва (призывов) граждан Украины на срочную военную службу определяются указом президента Украины. Такой указ публикуется в средствах массовой информации не позднее чем за месяц до окончания года, предшествующего году призыва, кроме указа о призыве на срочную службу в особый период, который публикуется не позднее чем за месяц до начала проведения призыва на срочную военную службу.

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В пояснительной записке сказано, что нынешний порядок «проведения призыва (призывов) граждан Украины на срочную военную службу не дает возможности адекватно и своевременно реагировать на резкие изменения в военно-политической обстановке в государстве». Ныне действующей нормой определено, что сроки проведения призыва (призывов) граждан Украины на срочную военную службу на следующий год определяются указом президента, который публикуется в СМИ не позднее чем за месяц до окончания текущего года.