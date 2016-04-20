Глава УГКЦ: После сбора средств Папа Римский объявит о миссии помощи пострадавшим на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) сегодня на пресс-конференции в Киеве.

3 апреля Франциск в своей традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра объявил о сборе средств во всех католических церквях в Европе для помощи украинцам, которые пострадали в результате военного конфликта на Донбассе. Сбор пожертвований состоится 24 апреля, средства пойдут в фонд, который будет администрировать Папский совет "Cor Unum".

"Этот сбор денег, который инициировал Папа Франциск, является предвестником широкой гуманитарной акции, которую понтифик хочет инициировать для облегчения страданий пострадавших от военных действий в Украине", - отметил глава УГКЦ.

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"5 марта этого года постоянный синод нашей церкви и я, как глава церкви, мы имели личную встречу со святейшим отцом Франциском, где пытались объяснить ему лично о том, что творится сегодня в Украине. Мы это назвали крупнейшим гуманитарным кризисом в Европе после окончания Второй мировой войны", - отметил Шевчук.

По его словам, представитель Святейшего отца в Украине Апостольский нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти совершил две поездки на Донбасс.

"После сбора средств нас ждет гуманитарная акция Святого престола, поскольку для начала собираются определенные ресурсы. Сейчас проходят консультации о том, что на самом деле нужно для Украины, сколько есть тех людей, которым мы должны послужить, какими являются их первоочередные потребности, и каким образом лучше всего донести эту помощь к людям, которые нуждаются, и какие механизмы необходимо использовать для того, чтобы каждая копейка попала согласно цели, которую определил Святейший отец", - сообщил Шевчук.