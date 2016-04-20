На Винниччине швейцарцы знакомятся с реализацией проекта DESPRO

В составе делегации Консультативного комитета по вопросам международного сотрудничества и Швейцарского бюро сотрудничества находятся представители парламента Швейцарии, общественных организаций, ученые и исследователи, представители неправительственных организаций и частного сектора Швейцарии.

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Швейцарцы в своих выступлениях подчеркнули, что первоочередная их задача - ознакомление с реализацией проектов на местах. Ведь здесь они смогли увидеть на примере, как воплощается и работает проект DESPRO. По их словам, впечатление от увиденного имеет большое значение, поскольку это будет иметь влияние на формирование позиции Комитета относительно будущего финансирования программы Официальной помощи развитию (ОПР), которую Швейцария оказывает странам-партнерам по всему миру, в том числе и Украине.

В свою очередь первый заместитель председателя облгосадминистрации Андрей Гыжко, знакомя членов делегации с реализацией проекта сообщил, что на уровне области принята программа «Питьевая вода» до 2020 года.«Рассматривая проекты, которые финансируются за средства областного бюджета, относятся такие же условия, как в рамках программы DESPRO, то есть непосредственное участие общины, обязательно софинансирование жителей, представителей местного бизнеса и органов власти», - подчеркнул чиновник.

В рамках рабочей поездки представители местной власти и швейцарской делегации обсудили вопросы,касающиеся процесса создания объединенных территориальных общин. «На примере ОТГ м. Калиновка, можно увидеть, как на Винниччине проходит процесс децентрализации. За счет этого, местный бюджет увеличился в три раза», - сообщил Андрей Гыжко.

По словам первого заместителя председателя Винницкой областной государственной администрации, Калиновский район принимает активное участие в разного рода проектах и грантах, как отечественных, так и международных, а также в конкурсных отборах инвестиционных проектов социальной направленности, которые могут реализовываться за счет бюджетов всех уровней. «В 2015 году территориальные общины района подали около 30 проектов на областные конкурсы, из них 11 одержали победу. Общий объем софинансирования из областного бюджета – 531 тыс. грн»,-отметил Андрей Гыжко.