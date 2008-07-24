В дочке Газпрома считают, что Украина идет логичным путем

ОАО «Газпром» (Россия) работает на внутренних рынках трех десятков стран Европы, Балтии и СНГ. Об этом сказал генеральный директор ООО «Газпром сбыт Украина» Анатолий ПОДМЫШАЛЬСКИЙ в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

По его словам, во всех странах, где присутствует «Газпром», потребители никогда не ставили под сомнение целесообразность присутствия компании на внутреннем рынке.

«Согласитесь, что нельзя назвать «посредником» «дочку» крупнейшего мирового собственника газа. Уверен, что будущее компании зависит не от сиюминутных настроений, а от объективных факторов, соблюдения норм национального и международного права, конъюнктуры мирового рынка, соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазом». Почти в тридцати странах «Газпром» представлен в капитале компаний, которые реализуют топливо конечным потребителям в Европе, Балтии и СНГ. И где бы мы ни работали – а продаем мы газ везде по европейским ценам – наши партнеры никогда не ставят под сомнение целесообразность присутствия «Газпрома» на внутреннем рынке», – сказал он.

Также А.ПОДМЫШАЛЬСКИЙ добавил, что «при остром дефиците энергоносителей важнее всего прогнозируемость, стабильность и надежность поставок. А доступ к потребителю – это своеобразный компромисс, который учитывает интересы и поставщика, и национальной экономики. В этом смысле Украина идет по пути, который считается логичным в остальных европейских странах. Не забывайте, что наша компания является резидентом Украины. И налоги платит, и рабочие места создает в Украине. Кроме того мы рассчитываем, что в недалеком будущем сможем реализовать достаточно масштабные инвестиционные проекты».

Справка УНИАН. ООО «Газпром сбыт Украина» - дочерняя компания ОАО «Газпром» (Россия), созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией от 12 марта 2008 года. Компания располагает действующей лицензией на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу сроком на 5 лет.