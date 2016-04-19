С начала года в армию зачислили более 20 тысяч контрактников
10:39, 19 апреля 2016Общество
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На службу в армию с начала года зачислили уже более 20 тысяч контрактников.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве.
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«За прошедшую неделю контракт с Вооруженными Силами Украины подписали около 500 граждан, в том числе - срочников и мобилизованных военнослужащих. Желание заключить контракт изъявили еще более 1800 человек», - отметила она.
Таким образом, по словам Гаврилюк, с начала 2016 года контракт на службу в армии заключили уже почти 20 тысяч военнослужащих.
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