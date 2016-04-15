На момент начала АТО состав боеспособных подразделений насчитывал 5 тысяч военных - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня во время выступления по случаю празднования 2-й годовщины со дня создания батальонов патрульной службы милиции особого назначения сегодня в Киеве.

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«Мы сейчас вспоминаем события двухлетней давности. 13 апреля 2014 года была объявлена АТО. Не лишним сейчас будет вспомнить весь драматизм ситуации, в которой страна оказалась весной 2014 года. Армии еще нет, значительная часть территории Донецкой и Луганской областей оккупирована, московская орда надвигается с востока, нависает с севера, оккупирован Крым», - отметил он.

«В середине, не только на востоке, страна также беззащитна. Вследствие полного паралича всех без исключения правоохранительных органов», - заявил он.

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«Мы сейчас уже четко понимаем, что тогда не было Вооруженных сил Украины: считанные сотни, всего около 5 тыс. - это весь состав боеспособных подразделений ВСУ. Напомню, сейчас только в зоне АТО сконцентрировано 69 тыс. украинских военнослужащих», - добавил президент.