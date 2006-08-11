Минтопэнерго начало проверку ”Нафтогаза Украины”

Министерство топлива и энергетики Украины начало проверку финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в интервью изданию "Коммерсант-Украина", опубликованном сегодня.

"Я уже запросил соответствующие документы из НАКа. Чтобы дать исчерпывающий ответ, нужно увидеть все документы. Но общая причина того, что "Нафтогаз" так "просел" в финансовом плане, – это, безусловно, неадекватная политика по отношению к нему правительства Тимошенко", – сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что из "Нафтогаза Украины" "нельзя вымывать 20 процентов оборотных средств! Нельзя решением правительства запрещать ей заниматься тем, что приносит наибольший доход, – я говорю о запрете на экспорт газа. А когда решением правительства в балансе компании образовывается дыра в 5 миллиардов гривен, то, какой бы профессиональной ни была кредитная политика такой компании, ее очень трудно удержать на плаву".

В пресс-службе "Нафтогаза" агентству УНИАН подтвердили факт начала проверки.

Как сообщал УНИАН, в начале августа первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ заявил о намерении правительства "разобраться, почему НАК "Нафтогаз Украины", который еще полтора года назад был очень прибыльным и эффективным предприятием, практически стал банкротом".

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2005 году НАК "Нафтогаз Украины" увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5,1%, по сравнению с 2004 годом, до 4,0 млн. тонн, а также увеличила добычу природного газа на 1,2%, по сравнению с 2004 годом, до 19,18 млрд. кубометров.