В Киеве к приезду Вселенского Патриарха перекроют почти весь центр

ГАИ Киева обращается к водителям с просьбой в дни проведения общегосударственных мероприятий по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси и визита Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I (25-27 июля) отказаться от поездок на автомобилях в центр столицы.

Об этом идет речь в обращении ГАИ, текст которого передан УНИАН отделом связей с общественностью УГАИ Киева.

Также ГАИ просит руководителей организаций и учреждений организовать работу так, чтобы как можно меньше был задействован автотранспорт.

Особое внимание ГАИ обращает на то, что водители не должны даже на короткое время оставлять без присмотра свои автомобили на дороге, и особенно в непредусмотренных для этого местах.

Кроме того, работники правоохранительных органов призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными, безусловно выполнять требования регулировщиков и реагировать на временные дорожные знаки. В случае возникновения задержек транспорта - сохранять спокойствие и уравновешенность, быть толерантными к остальным участникам движения.

Так, 25 июля 2008 года приблизительно с 10 часов утра, во время прибытия делегаций, будет ограничено движение транспорта на автодороге Борисполь-Киев, Харьковской площади, пр. Бажана, Южном мосту, Столичном шоссе (от пр. Науки до Южного моста), Надднепрянском и Набережном шоссе, Днепровском спуске, ул. И. Мазепы, ул. Грушевского, ул. Липской, ул. Шовковичной, ул. Лютеранской.

В дальнейшем мероприятия будут проводиться в центральной части города до 22 часов.

26 июля ориентировочно с 08.30 и до 22.00, а также 27 июля с 08.00 будут вводиться ограничения в движении транспорта по ул. Грушевского, ул. Институтской, ул. Крещатик, ул. Михайловской, ул. Липской, ул. Владимирской, ул. Б. Житомирской, ул. Мазепы и на Майдане Незалежности. Наиболее массовые и важные мероприятия пройдут 26 июля на Софийской площади.

Поздним вечером, 27 июля, Вселенский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ I отбудет в аэропорт „Борисполь”, в связи с чем будет ограничено движение транспорта в направлении Борисполя, информируют в ГАИ.