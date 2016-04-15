В Киеве неизвестные пыталась поджечь представительство Россотрудничества, помешал дождь

Как сообщили в Главном управлении полиции в Киеве, инцидент произошел около 17:00. По предварительным данным, группа людей в балаклавах в количестве около 20 человек бросила дымовые шашки к входной двери и пыталась зажечь несколько автомобильных покрышек.

«Но учитывая тот факт, что в это время в Киеве шел сильный дождь, разжечь костры покрышек не удалось», - отметили в столичной полиции, добавив, что после того, как на место происшествия начали прибывать патрули правоохранителей, неизвестные разбежались.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту события.

В полиции не исключают, что оно может быть открыто по статье «Хулиганство» или «Умышленное повреждение чужого имущества».