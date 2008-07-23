Тимошенко закачает в хранилища 14,5-15 млрд. кубометров газа по старой цене

НАК «Нафтогаз Украины» планирует до конца года закупить 14,5-15 млрд. кубометров среднеазиатского газа по цене 179,5 долл. за кубометр для закачки в хранилища.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров, комментируя результаты вчерашней встречи с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

По ее словам, на сегодняшний день «Нафтогаз» уже закупил 8 млрд. кубометров газа по цене нынешнего года.

«Если все договоренности, которых мы достигли (с «Газпромом» - УНИАН), будут соблюдены, то мы сможем выйти до конца периода, когда идет закачка, приблизительно на 14,5-15 млрд. кубометров газа, которые будут принадлежать НАК «Нафтогаз» и будут выкуплены им - это значит, что на этот газ будет сохраняться в осенне-зимний период та цена, которая есть в этом году, та цена, которая сможет нам дать некоторый люфт ценообразования», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в прежние годы «Нафтогаз» не имел возможности закачать в хранилища газ, «закачивало газ «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго» - закачивало по одной цене, а Украине продавало с нового года по завышенной цене».

Премьер подчеркнула, что на сегодняшний день ситуация изменилась коренным образом, и поблагодарила в связи с этим и НАК «Нафтогаз Украины», и «Газпром» за нахождение такой модели работы.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины», за первое полугодие т.г. объем его поставок газа в Украину составил 28,305 млрд. куб. м, что отвечает подписанному контракту и практически соответствует прогнозному балансу поставок и распределения природного газа на 2008 год, утвержденному соответствующим решением правительства Украины.

В пресс-центре отметили, что компания осуществляет закачку природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ) с опережением графика закачки, предусмотренного прогнозным балансом поставок и распределения природного газа, - из запланированных балансом на первое полугодие 5,782 млрд. куб. м фактически закачано 6,981 млрд. куб. м.

На начало отопительного периода 2008-2009 годов (по состоянию на 15 октября т.г.) общий объем активного природного газа в ПХГ Украины будет составлять около 28 млрд. куб. м, из которых государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" будет владеть объемом газа на уровне 14 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. В марте 2008 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В 2008 году в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 55 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной в настоящее время является НАК «Нафтогаз Украины».

В соответствии с Соглашением, с 1 мая 2008 года прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме 7,5 млрд. куб. м осуществляет 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром» ООО «Газпром сбыт Украина».

Компания RosUkrEnergo была создана в 2004 году для поставок среднеазиатского газа в Украину. ЗАО «УкрГаз-Энерго» - совместное предприятие НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), было создано в феврале 2006 года. Оно являлось единственным поставщиком природного газа в Украину. «УкрГаз-Энерго» продавало промышленным потребителям Украины природный газ, приобретаемый у RosUkrEnergo.