Нефтетрейдеров вызывают в Кабмин на разговор

Правительство намерено в понедельник, 14 августа, встретиться с нефтетрейдерами и подписать меморандум о стабилизации цен на нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Я именно на понедельник пригласил всех трейдеров и всех, кто поставляет нефтепродукты на Украину, и по старому нашему обычаю, который мы установили в отношениях между правительством и нефтетрейдерами, мы в обязательном порядке рассмотрим меморандум и подпишем его», - сказал премьер. При этом он отметил, предупреждая возможную критику действий правительства, что в данном случае правительство будет действовать сугубо рыночными, а не административными методами. По словам В.ЯНУКОВИЧА, правительство располагает мировой динамикой роста цен на нефтепродукты и будет исходить из нее в переговорах с нефтетрейдерами.

В то же время премьер не уточнил содержание меморандума.

«Мы будем искать оптимальный путь договоренностей, и все это, конечно же, будет в рамках рыночных отношений. Это не будут административные методы», - подчеркнул ЯНУКОВИЧ.