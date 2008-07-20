Daewoo-Lanos ударом опрокинул автобус Mercedes на перекрестке в Киеве

13 пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП на перекрестке улиц Коминтерна и Жилянской в Киеве.

Как передают «Подробности», водитель автомобиля Daewoo-Lanos, двигаясь по улице Жилянской в направлении улицы Льва Толстого, не дал преимущества в движении и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz, который ехал по главной дороге в направлении улицы Саксаганского. От сильного удара автобус перевернулся.

13 пассажиров маршрутки получили телесные повреждения разной степени тяжести.