ОБСЕ заявляет об увольнении наблюдателей, сфотографированных на свадьбе боевиков

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Facebook.

В миссии прокомментировали фотографию, которая сегодня появилась в социальных сетях. На фото видно наблюдателя ОБСЕ вместе с дочерью боевика по кличке "Бабай", которая вступала в брак с другим боевиком.

"В ответ на сообщение в социальных сетях: фотография была сделана в июне 2015 года. СММ ОБСЕ сожалеет о данном инциденте. Хотя наблюдатели не посещали свадьбу как таковую, фото четко указывает на ошибочное решение с их стороны. Эти наблюдатели больше не работают в миссии", - подчеркнули в миссии.

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В сообщении отмечается, что Специальная мониторинговая миссия – это миссия, которая осуществляет объективный мониторинг и предоставляет отчеты.

"Она строго следит за тем, чтобы наблюдатели соблюдали кодекс поведения, который предусматривает, в частности, беспристрастность и объективность. Непрофессиональное поведение наблюдателей на фото является единичным случаем, который не должен бросить тень на репутацию других членов миссии", - говорится в сообщении.