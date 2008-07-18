У Кличко заявляют, что столичному метро грозит приватизация

В Блоке Виталия Кличко утверждают, что попытка Киевсовета передать в залог имущество метрополитена является началом теневой приватизации предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока.

«Бремя кредитов, которые с 2006 года набрал метрополитен, не становится легче. Вместо финансового оздоровления, мэрия непрерывно привлекает долговые средства, якобы для финансирования выплат заработной платы и строительства метрополитена, плавно подводя его к банкротству и передаче в частные руки», - заявляют в Блоке Кличко.

По словам представителей Блока, “прикрываясь необходимостью срочной выплаты зарплат рабочим, менеджмент метрополитена на сессии Киевсовета попробовал «с голоса» предложить решение о привлечении 28 млн. грн. кредитных ресурсов под залог вагонов метро. На сегодняшний день задолженность КП «Киевский метрополитен» по банковским кредитам превышает 300 млн. грн.”.

«Вагоны хотят отдать в залог, но четкого механизма погашения кредитов мы не видели. А с такой задолженностью инициировать банкротство - дело техники. И потом те же банки, а точнее – бизнесмены, которые стоят за ними, будут контролировать метро, и будут требовать от того же Киевсовета погашения долгов», - заявляют депутаты Блока Кличко.

По их словам, даже если метрополитен избежит посягательств, груз процентов по обслуживанию кредитов все равно ляжет на городской бюджет. “Бывший банкир, а в настоящее время руководитель метрополитена Петр МИРОШНИКОВ планирует привлекать средства для метро под 20% годовых”, - отметили депутаты.

Блок Виталия Кличко считает, что вместо долгового финансирования, проблемы метрополитена нужны решать путем: финансового оздоровления; выведения из тени огромных средств от рекламного бизнеса в метро и аренды площадей метрополитена; дотированием из бюджета столицы и государства расходов на проезд малообеспеченных.

“Мощный бизнес-сектор, который развился в столичной подземке, должен перекрывать огромные расходы, которые хотят переложить на плечи киевлян. Деньги, которые зарабатывает метро, не должны быть «закрытой зоной» и идти в карман теневым посредникам. Метрополитен является собственностью общины и мэрия должна прилагать усилия для сохранения этого стратегического объекта, а не способствовать «прихватизации», как это произошло с «Киевхлебом», “Киевмлыном”, “Киевводоканалом” и банком «Крещатик», - заявляют в Блоке Виталия Кличко.